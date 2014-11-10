Нацбанк усилит ограничения на валютном рынке, если не добьется курса до 13 грн/$

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире канала «1+1».

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Глава НБУ напомнила, что в настоящее время регулятор проводит специальные аукционы для поиска нового равновесного уровня курса гривни.

«На сегодняшнем состоянии рынка, без того, что туда выходит НАК «Нафтогаз», он (равновесный курс) должен находиться на уровне 12,5-13... Мы пытаемся найти новый равновесный курс. Если мы поймем, что наша стратегия по поиску курса нас к нему не приводит, понадобится опять ужесточать какие-то административные меры», - сказала Гонтарева.

Глава НБУ подчеркнула, что Украина больше не будет жить по фиксированному курсу, как это было ранее, поскольку он оказывает деструктивное влияние на экономику страны. «Наша страна больше не будет жить по фиксированному курсу… Вся наша прежняя история показала, что это не приводит нашу страну ни к экономическому росту, ни к стабильности финансовой системы. Еще в апреле, когда наша страна подписывала меморандум с МВФ, мы заявили, что курсообразование будет гибким», - сказал она.

Ранее УНИАН сообщал, что Гонтарева объяснила, почему больше не будет фиксированного курса доллара.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 7 ноября установил курс гривни к доллару на уровне 14,47066 грн/долл., что является новым историческим минимальным его значением. Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 81,10%, почти на 6,5 грн, или в 1,8 раза.

Нацбанк с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

По мнению банкиров, экономическая составляющая валютного курса находится в пределах 13,5-14 грн/долл., а дальше курс, как барометр, отражает ожидания относительно эскалации конфликта на востоке Украины.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала еще два раза: в 1998 году - почти в три раза, до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.