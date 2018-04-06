Украинцам пророчат «минималку» 6200 гривень, но через пару лет

В 2019 году среднегодовая минимальная зарплата может составить 4600 грн, в 2020 году - 5400 грн, в 2021 году – 6200 грн.

Экспертный консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли базируется на сценарии, согласно которому среднегодовая минимальная зарплата в Украине может вырасти с 3900 грн в 2018 году до 6200 грн в 2021 году.

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Консенсус-прогноз опубликован на сайте министерства.

Согласно прогнозу, в 2019 году среднегодовая минимальная зарплата в Украине может составить 4600 грн, в 2020 году - 5400 грн.

Как сообщал УНИАН, согласно закону о государственном бюджете на 2018 год, Кабинет министров Украины по итогам первого квартала 2018 года рассмотрит возможность повышения минимальной зарплаты в стране до 4200 грн с 3723 грн.

В Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена в 2 раза - до 3200 грн, и вступили в силу нормы, предусматривающие за выплату зарплат «в конверте» штраф в размере 100 минимальных заработных плат.