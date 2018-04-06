Ахметову отказали в размораживании зарубежных активов

Активы Ахметова были заморожены по иску компании Raga Establishment, за которой стоит Денис Горбуненко, бизнес-партнер и друг миллиардера Дмитрия Фирташа.

Адвокаты холдинга Рината Ахметова не смогли убедить арбитражных судей в Нидерландах разморозить активы компании на общую сумму более 820 миллионов долларов.

Согласно решению суда от 5 апреля, которое оказалось в распоряжении издания DW, активы остаются заблокированными. Запрет продавать или переоформлять активы действует с декабря прошлого года по решениям судов в Нидерландах и на Кипре, где зарегистрированы компании холдинга. Как сообщил в своем пресс-релизе СКМ, заморозка не влияет на операционную деятельность холдинга. Компания самого богатого украинца заявила, что продолжит оспаривать замораживание в судах.

Читайте такжеСемеро украинцев попали в рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes (инфографика)

Активы Ахметова были заморожены по иску компании Raga Establishment, за которой стоит Денис Горбуненко, бизнес-партнер и друг миллиардера Дмитрия Фирташа. Ахметов не рассчитался за купленный им в 2013 году у Raga "Укртелеком". Из согласованной суммы в 860 миллионов долларов СКМ заплатил только 100 и перестал платить вскоре после того, как Фирташ был арестован в Вене по ордеру США.

Дмитрий Фирташ в споре с Ахметовым за долги имеет интерес в 300 миллионов долларов - именно такую сумму он занимал Raga Establishment на покупку "Укртелеком", а после перепродажи компании Ахметову деньги до сих пор не получил.

Холдинг Рината Ахметова пытается в Международном арбитражном суде в Лондоне вернуть "Укртелеком" компании Дмитрия Горбуненко, получив назад уплаченные 100 миллионов долларов. В Raga называют это неприемлемым, поскольку стоимость монополиста стационарной связи за последние годы значительно упала, а активы в значительной мере выведены в другие структуры.

Окончательно вопрос долгов Рината Ахметова решится 23 апреля, когда Международный арбитражный суд в Лондоне рассмотрит его апелляцию по делу. В ближайшее время также ожидается принятие решения суда на Кипре по апелляции СКМ на замораживание активов.