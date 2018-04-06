Порошенко отчитался, сколько заработал на вкладах в собственном банке

Президент, согласно декларации, получил проценты по трем вкладам в банке МИБ.

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал доход в сумме 994 тыс. 480 грн в виде процентов от вкладов в ПАО "Международный инвестиционный банк".

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Такие данные обнародованы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в сообщении о существенных изменениях и датированы 3 апреля 2018 года.

Отмечается, что Порошенко получил проценты по трем вкладам в банке в сумме 108 тыс. 736 грн, 308 тыс. 085 грн и 577 тыс. 659 грн.

Как сообщал УНИАН, «Международный инвестиционный банк», который работает на рынке Украины с 2008 года и ключевым владельцем которого является Порошенко, в январе-сентябре 2017 года получил 78,364 млн грн прибыли, что в 2,5 раза выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

За 2017 год глава государства задекларировал более 16 млн грн доходов за 2016 – 12,2 млн грн, в 2015 году – 62,162 млн грн.