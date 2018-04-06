Что будет с курсом гривни в ближайшие годы: консенсус-прогноз Минэкономразвития

16:42, 06 апреля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Экспертный консенсус-прогноз опубликован на сайте Минэкономразвития.

При этом средний курс гривни в 2018 году может составить 27,60 грн/долл., в 2019 году - 29,43 грн/долл., в 2020 году - 31 грн/долл., в 2021 году - 31 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, среднесрочная бюджетная резолюция на 2018-2020 годы предусматривает средневзвешенный курс гривни в 2018-м – 29,3 грн/долл., 2019-м – 30,5 грн/долл., 2020-м - 31 грн/долл. Курс на конец 2018 года прогнозируется на уровне 30,1 грн/долл.

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Теги: #курс гривни#курс евро#курс доллара