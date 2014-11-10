Банк России из-за сильного падения рубля отказался от ежедневной продажи долларов

Банк России принял решение отказаться от регулярных валютных интервенций, которые раньше проводились, если стоимость бивалютной корзины находилась на верхней границе коридора или за его пределами.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Как отметила Набиуллина, в последние дни на валютном рынке наблюдалась напряженная ситуация, прежде всего связанная с ростом ажиотажного, спекулятивного спроса. Снижение курса рубля в эти дни, а также чрезмерные колебания в течение определенных дней не имеют ничего общего с действием фундаментальных экономических факторов. В итоге курс рубля оказался ниже того уровня, который является равновесным, обусловленным действием объективных факторов.

Читайте такжеКурс рубля в "черную пятницу" обновил абсолютное дноВ связи с этим ЦБ принял ряд решений. "Отказаться от регулярных валютных интервенций, а именно от продажи 350 миллионов долларов в день, если курс рубля находится ниже определенного правилами уровня", — сказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

"Центральный Банк будет выходить на валютный рынок в любой момент и в тех объемах, которые будут необходимы для того, чтобы "сбить" ажиотажный, спекулятивный спрос", — добавила она.

Также, по словам Набиуллиной, ЦБ временно ограничит представление банкам рублевой ликвидности, которая используется не только для финансирования экономики, но и для "игры" на валютном рынке.