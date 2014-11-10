Курс доллара в обменниках достиг 15,1, евро - 18,9

Доллар покупают по 14,46 грн/$ и продают по 15,1 грн/$, пишет Новое время со ссылкой на BIN.

Курс евро в покупке вырос на 80 копеек, а в продаже - на 60 копеек.

Читайте такжеГривня на межбанке упала до 15,20 за доллар

Евро покупают по 18 грн/евро и продают по 18,9 грн/евро.

Курс российского рубля стабилен.

Рубль покупают по 0,29 грн/руб. и продают по 0,32 грн/руб.

Напомним, в пятницу, 7 ноября, Нацбанк продавал доллары по 14,52 грн.