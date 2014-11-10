Курс доллара в обменниках достиг 15,1, евро - 18,9
12:13, 10 ноября 2014Финансы
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Средний курс доллара в обменных пунктах Украины в понедельник, 10 ноября, вырос на 50 копеек в покупке и на 56 копеек в продаже по сравнению с показателями за пятницу, 7 ноября.
REUTERS
Доллар покупают по 14,46 грн/$ и продают по 15,1 грн/$, пишет Новое время со ссылкой на BIN.
Курс евро в покупке вырос на 80 копеек, а в продаже - на 60 копеек.
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Евро покупают по 18 грн/евро и продают по 18,9 грн/евро.
Курс российского рубля стабилен.
Рубль покупают по 0,29 грн/руб. и продают по 0,32 грн/руб.
Напомним, в пятницу, 7 ноября, Нацбанк продавал доллары по 14,52 грн.
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