Гривня уходит на Пасхальные праздники с курсом 26,02 за доллар

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,82/31,86 грн/евро.

В пятницу, 6 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,98/26,02 грн/долл.

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Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривни к доллару на 2 копейки ниже по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,82/31,86 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4496/0,4550 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,0270 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 576 сделок на сумму 458,46 млн долл.