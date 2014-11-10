Минфин оценил допустимый курс гривни в 12,5-12,9 за доллар

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Шлапак, сообщила пресс-служба министерства.

«Главный виновник обвала гривни всем хорошо известен - это война, и тот, кто развязал эту войну. Единственное, что я могу сказать, - это призвать всех нас успокоиться. Потому что паника, которая сейчас поднимается на валютном рынке, является вредной для государства, для каждого гражданина, и является большой радостью для наших врагов. Допустимый курс гривни на сегодняшний день - не более 12,9, не более даже 12,5», - цитирует министра пресс-служба.

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Шлапак отметил, что и Национальный банк Украины, и правительство несут в определенной степени также ответственность за девальвацию гривни.

«Торговое сальдо у нас положительное. Проблема в том, что вынимаются деньги под влиянием паники как инвесторами из государства, так и людьми из банков. Это и приводит к обвалу. Не будь этого, в спокойной ситуации, мы стояли бы на гривне по 13 и не двигались с места», - сказал он.

По словам Шлапака, чтобы сдержать отток денег из банковской системы, Нацбанку придется вводить жесткие ограничения для вкладчиков, в том числе и по снятию депозитов.

«Очевидно, это не самый лучший шаг, но он принимается Национальным банком как необходимая мера, которой можно хоть немного урегулировать ситуацию. Убежден, что как только ситуация немного успокоится, Нацбанк немедленно отменит любые ограничения», - заверил министр.

Ранее сообщалось, что курс доллара в обменниках достиг 15,1, евро - 18,9.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 5 ноября ввел практику ежедневных валютных аукционов небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

По результатам трех аукционов 5, 6 и 7 ноября произошла корректировка курсов в сторону снижения гривни до 14,80/15,20 грн/долл., и следом Нацбанк обновил исторический минимум официального курса гривни на уровне 14,47 грн/долл.

По мнению банкиров, экономическая составляющая валютного курса находится в пределах 13,5-14 грн/долл., а дальше курс как барометр отражает ожидания относительно возможной эскалации конфликта на востоке Украины.