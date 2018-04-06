Крупные налогоплательщики перечислили в госбюджет 74 миллиарда

Этот показатель на 16% выше поступлений за аналогичный период прошлого года.

Крупные налогоплательщики в первом квартале 2018 года перечислили в государственный бюджет Украины 74,1 млрд грн налоговых платежей и сборов, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины, в том числе в госбюджет поступило 32,1 млрд грн НДС, 20,7 млрд грн налога на прибыль и 12,9 млрд грн акцизного налога.

В разрезе регионов наибольший объем средств поступил в г. Киев (76%) и г. Днепр (10%).

Отмечается, что налоговые платежи крупного бизнеса составили 57,9% от общего сбора налоговых платежей в госбюджет по Украине.

Как сообщал УНИАН, крупные налогоплательщики Украины за 2017 год перечислили в государственный бюджет 250,3 млрд грн налогов и сборов, что на 13,7% выше показателя за 2016 год.