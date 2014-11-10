Гривня на межбанке достигла нового исторического минимума - 15,50 за доллар

Котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке в понедельник, 10 ноября, к 12:30 достигли значений 14,1000/15,5000, сообщает УкрДилинг.

Согласно данным сайта, котировки по гривне-евро на указанный момент составили 18,8928/19,3907.

Котировки гривни к российскому рублю составили 0,3349/0,3441.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 5 ноября ввел практику ежедневных валютных аукционов небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

По результатам трех аукционов 5, 6 и 7 ноября произошла корректировка курсов в сторону снижения гривни до 14,80/15,20 грн/долл., и следом Нацбанк обновил исторический минимум официального курса гривни на уровне 14,47 грн/долл.

Читайте такжеКурс доллара в обменниках достиг 15,1, евро - 18,9По мнению банкиров, экономическая составляющая валютного курса находится в пределах 13,5-14 грн/долл., а дальше курс как барометр отражает ожидания относительно возможной эскалации конфликта на востоке Украины.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире канала «1+1» заявила, что считает оптимальным для расчета государственного бюджета Украины на 2015 год валютный курс на уровне не выше 12,95 грн/долл.