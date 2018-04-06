Суд обязал ПриватБанк опровергнуть обвинения в адрес экс-главы Дубилета - журналист

19:48, 06 апреля 2018
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Суд обязал банк опровергнуть обвинения в адрес Дубилета / Фото УНИАН

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Об этом сообщил журналист Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

Иск был зарегистрирован Печерским районным судом Киева 19 сентября. Ответчиками по иску, помимо ПриватБанка, являются информационное агентство Интерфакс-Украина и еще один бывший председатель правления банка Александр Шлапак.

Ранее Шлапак заявил, что "под выданными фиктивными кредитами Приватбанка стоят подписи всего бывшего правления, начиная с экс-главы правления Александра Дубилета и всех его коллег по правлению".

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Теги: #Приватбанк#Дубилет