В Украине после Пасхи подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 10 апреля: 100 USD – 2602.6968 грн; 100 EUR – 3184.1393 грн; 10 RUR – 4.5004 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2602.6968 (6 апреля – 2606.6537)

100 EUR – 3184.1393 (6 апреля – 3195.7574)

10 RUR – 4.5004 (6 апреля – 4.5270)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 6 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,98/26,02 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,82/31,86 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4496/0,4550 грн/рубль.