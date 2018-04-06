Названа самая красивая в мире банкнота 2017 года (фотогалерея)

Всего в конкурсе принимали участие 22 банкноты из 20 стран мира.

Швейцарская купюра в 10 франков признана самой красивой банкнотой года в 2017 году.

Об этом сообщается на сайте Международного банкнотного сообщества (International Bank Note Society, IBNS).

Эта банкнота вышла в обращение в октябре 2017 года и стала третьей в серии: ранее швейцарский национальный банк выпустил банкноты в 20 и 50 франков. Последняя была признана IBNS самой красивой купюрой 2016 года.

В прошлом году в мире появилось 170 новых банкнот, и отрыв кандидата от Швейцарии от конкурентов по итогам голосования оказался как минимальным.

Всего в конкурсе принимали участие 22 банкноты из 20 стран мира.

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Одним из конкурентов десяти франков в IBNS назвали выпущенную Королевским банком Шотландии (RBS) банкноту в десять шотландских фунтов с портретом жившей в XIX веке математика и астронома Мэри Сомервилль.

Добавим, что среди номинантов были представлены сразу три шотландских купюры в десять фунтов, выпущенные Королевским банком Шотландии, Банком Шотландии и Банком Клайдсдейл. Дело в том, что в Шотландии сразу три банка имеют право на выпуск банкнот.

Также, среди претендовавших на победу - и банкнота в 100 норвежских крон, сделанная в дизайне, напоминающем евро.

Одной из самых оригинальных купюр на конкурсе стала напечатанная на Фиджи банкнота с необычным номиналом семь долларов, посвященная победе фиджийской сборной по регби-7 на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая принесла стране первую в ее истории олимпийскую медаль.

Также, среди фаворитов были банкноты в 10 канадских долларов, 40 франков Джибути.

Как выглядят все купюры, претендовавшие на победу в этом году можно посмотреть в нашей галерее.