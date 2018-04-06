Названа самая красивая в мире банкнота 2017 года (фотогалерея)

23:58, 06 апреля 2018
Финансы
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10 швейцарских франков признаны самой красивой банкнотой 2017 года / фото theibns.org

Об этом сообщается на сайте Международного банкнотного сообщества (International Bank Note Society, IBNS).

Эта банкнота вышла в обращение в октябре 2017 года и стала третьей в серии: ранее швейцарский национальный банк выпустил банкноты в 20 и 50 франков. Последняя была признана IBNS самой красивой купюрой 2016 года.

В прошлом году в мире появилось 170 новых банкнот, и отрыв кандидата от Швейцарии от конкурентов по итогам голосования оказался как минимальным.

Всего в конкурсе принимали участие 22 банкноты из 20 стран мира.

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Одним из конкурентов десяти франков в IBNS назвали выпущенную Королевским банком Шотландии (RBS) банкноту в десять шотландских фунтов с портретом жившей в XIX веке математика и астронома Мэри Сомервилль.

Добавим, что среди номинантов были представлены сразу три шотландских купюры в десять фунтов, выпущенные Королевским банком Шотландии, Банком Шотландии и Банком Клайдсдейл. Дело в том, что в Шотландии сразу три банка имеют право на выпуск банкнот.

Также, среди претендовавших на победу - и банкнота в 100 норвежских крон, сделанная в дизайне, напоминающем евро.

Одной из самых оригинальных купюр на конкурсе стала напечатанная на Фиджи банкнота с необычным номиналом семь долларов, посвященная победе фиджийской сборной по регби-7 на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая принесла стране первую в ее истории олимпийскую медаль.

Также, среди фаворитов были банкноты в 10 канадских долларов, 40 франков Джибути.

Как выглядят все купюры, претендовавшие на победу в этом году можно посмотреть в нашей галерее.

10 швейцарских франков
10 швейцарских франков /  © theibns.org
10 швейцарских франков
10 швейцарских франков /  © theibns.org
100 норвежских крон
100 норвежских крон /  © theibns.org
100 норвежских крон
100 норвежских крон /  © theibns.org
100 мексиканских песо
100 мексиканских песо /  © theibns.org
100 мексиканских песо
100 мексиканских песо /  © theibns.org
10 австралийских долларов
10 австралийских долларов /  © theibns.org
10 австралийских долларов
10 австралийских долларов /  © theibns.org
10 канадских долларов
10 канадских долларов /  © theibns.org
10 канадских долларов
10 канадских долларов /  © theibns.org
7 долларов Фиджи
7 долларов Фиджи /  © theibns.org
7 долларов Фиджи
7 долларов Фиджи /  © theibns.org
100 израильских шекелей
100 израильских шекелей /  © theibns.org
100 израильских шекелей
100 израильских шекелей /  © theibns.org
5 грузинских лари
5 грузинских лари /  © theibns.org
5 грузинских лари
5 грузинских лари /  © theibns.org
10 шотландских фунтов (Королевский банк Шотландии)
10 шотландских фунтов (Королевский банк Шотландии) /  © theibns.org
10 шотландских фунтов (Королевский банк Шотландии)
10 шотландских фунтов (Королевский банк Шотландии) /  © theibns.org
1000 аргентинских песо
1000 аргентинских песо /  © theibns.org
1000 аргентинских песо
1000 аргентинских песо /  © theibns.org
40 франков Джибути
40 франков Джибути /  © theibns.org
40 франков Джибути
40 франков Джибути /  © theibns.org
2000 киргизских сом
2000 киргизских сом /  © theibns.org
2000 киргизских сом
2000 киргизских сом /  © theibns.org
5 мальдивских руфий
5 мальдивских руфий /  © theibns.org
5 мальдивских руфий
5 мальдивских руфий /  © theibns.org
20 долларов Соломоновых островов
20 долларов Соломоновых островов /  © theibns.org
20 долларов Соломоновых островов
20 долларов Соломоновых островов /  © theibns.org
10 шотландских фунтов (Банк Шотландии)
10 шотландских фунтов (Банк Шотландии) /  © theibns.org
10 шотландских фунтов (Банк Шотландии)
10 шотландских фунтов (Банк Шотландии) /  © theibns.org
10 шотландских фунтов (Банк Клайдсдейл)
10 шотландских фунтов (Банк Клайдсдейл) /  © theibns.org
10 шотландских фунтов (Банк Клайдсдейл)
10 шотландских фунтов (Банк Клайдсдейл) /  © theibns.org
20000 мадагаскарских ариари
20000 мадагаскарских ариари /  © theibns.org
20000 мадагаскарских ариари
20000 мадагаскарских ариари /  © theibns.org
100 гибралтарских фунтов
100 гибралтарских фунтов /  © theibns.org
100 гибралтарских фунтов
100 гибралтарских фунтов /  © theibns.org
10 английских фунтов стерлингов
10 английских фунтов стерлингов /  © theibns.org
10 английских фунтов стерлингов
10 английских фунтов стерлингов /  © theibns.org
10 ангольских кванз
10 ангольских кванз /  © theibns.org
10 ангольских кванз
10 ангольских кванз /  © theibns.org
200 индийских рупий
200 индийских рупий /  © theibns.org
200 индийских рупий
200 индийских рупий /  © theibns.org
2000 российских рублей
2000 российских рублей /  © theibns.org
2000 российских рублей
2000 российских рублей /  © theibns.org

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Теги: #деньги#банкнота