В Москве допускают обвал цен на российскую нефть до $60 и санкции до 2017 года

В Банке России не исключают того, что к концу 2015 года цена на российскую нефть марки Urals может упасть до $60 за баррель. В случае реализации этого сценария экономику России ждет серьезный стресс, передает РБК.

«В этом случае будет происходить заметное ослабление рубля на фоне экономического спада. Прогнозируется, что темпы роста ВВП снизятся до -(3,5%–4,0%) в 2015 году. При этом инфляция составит 7,5–8% в 2015 году и 4,0–4,5% в 2016–2017 годах», – отмечается в обнародованных сегодня ЦБ «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов».

В ЦБ отмечают, что негативный эффект от резкого падения цен на нефть будет несколько сглажен за счет бюджетных правил, а накопленные в Фонде национального благосостояния и Резервном фонде средства обеспечат возможность бюджетного стимулирования экономики «в условиях резкого снижения государственных доходов и ограниченной доступности всех источников финансирования».

Ослабление рубля, по мнению экспертов ЦБ, приведет к активизации процессов импортозамещения и повышения конкурентоспособности российского экспорта, в том числе ненефтегазового.

«В дальнейшем ожидается восстановление объема выпуска товаров и услуг за счет ускоренного роста на фоне некоторого улучшения внешнеэкономической конъюнктуры», – отмечается в документе.

Читайте такжеБанк России отказался от ежедневной продажи долларов ради спасения рубляВероятность реализации стрессового сценария, в рамках которого цена на нефть упадет в 2015 году до $60 баррелей, расценивается в ЦБ как низкая. Базовым сценарием считается повышение цены на нефть Urals к середине 2015 года до $94–96 долларов за баррель с последующим снижением к концу 2017 года до $90 за баррель.

«Несмотря на кратковременное повышение цены на нефть в первой половине 2015 года, ее дальнейшая нисходящая траектория и ожидаемое отсутствие роста цен на другие значимые сырьевые товары экспорта России в сочетании с продолжением удорожания российского импорта обусловят постепенное ухудшение условий торговли в течение 2015–2017 годов. Это станет фактором, ограничивающим потенциал роста российской экономики», – подчеркивается в прогнозе ЦБ.

Базовый сценарий предполагает, что введенные против России санкции продолжат действовать как минимум до конца 2017 года, однако их эффект будет слабеть по мере выхода российских компаний на азиатские рынки капитала и переориентации на внутренние источники заемных средств.

«В условиях ограниченного доступа на внешние финансовые рынки российских компаний и банков ожидаются значительное сокращение внешнего долга в течение 2015–2017 годов и снижение спроса на иностранные активы. Это обеспечит формирование оттока капитала в объеме около $100 млрд в 2015 году. В дальнейшем ожидается сокращение оттока капитала до $40–60 млрд в год», – отмечается в документе ЦБ.

Инфляция, согласно базовому сценарию, будет оставаться на повышенном уровне до конца I квартала 2015 года, что вынудит ЦБ придерживаться «умеренно жесткой денежно-кредитной политики». По итогам 2015 года инфляция в этом случае составит 6,2–6,4%, а в 2017 году снизится до 4–4,6%.

«Внешние и внутренние условия развития российской экономики обусловят сохранение близких к нулю темпов экономического роста в 2015–2016 годах. В 2017 году прогнозируется оживление экономической активности, чему, в частности, будет способствовать развитие импортозамещающих производств и повышение конкурентоспособности российского экспорта», – поясняют в ЦБ. По прогнозам экспертов Банка России, темпы роста ВВП составят около 0% в 2015–2016 годах и увеличатся до 1,5–1,7% в 2017 году.