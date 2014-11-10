Нацбанк не признает виртуальную валюту Вitcoin

Национальный банк Украины рассматривает виртуальную валюту Bitcoin как денежный суррогат, который не обеспечен реальной стоимостью и который не может использоваться на территории Украины как средство платежа, поскольку это противоречит нормам украинского законодательства.

Об этом сообщается на официальной странице регулятора в сети Facebook.

Регулятор напоминает, что согласно Конституции Украины, Гражданскому кодексу, Закону Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине», а также декрету Кабмина «О системе валютного регулирования и валютного контроля», единственным законным средством платежа в Украине является гривня.

Кроме того, по данным НБУ, международное распространение платежей с использованием Bitcoin сделало эту категорию услуг привлекательной для противоправных действий, в том числе для отмывания средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

«Все риски за использование в расчетах "виртуальной валюты/криптовалюты" Bitсoin несет участник расчетов по ним. Национальный банк Украины как регулятор не отвечает за возможные риски и потери, связанные с использованием "виртуальной валюты/криптовалюты" Bitсoin», - говорится в сообщении.

С целью защиты прав потребителей, безопасности осуществления перевода средств Нацбанк рекомендует использовать услуги только тех платежных систем, систем расчетов, которые внесены в реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

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Справка УНИАН. Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия Bitcoin-валюты полностью децентрализована и может быть осуществлена случайно любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержания работы системы. Объем эмиссии регулируется автоматически, чтобы не превысить верхний порог в 21 миллион.

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