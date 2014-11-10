НБУ договорился с банкирами держать курс гривни на уровне 15-16 за доллар

Национальный банк Украины в ходе совещания с представителями крупнейших украинских банков договорился с банкирами об удержании обменного курса гривни на уровне 15-16 грн/долл.

Об этом УНИАН сообщили участники совещания.

При этом, по их словам, в данный момент регулятор не будет вводить новые административные ограничения для стабилизации курса.

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Как сообщал УНИАН, по словам главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, регулятор готов усилить административные ограничения на валютном рынке, если новая стратегия по поиску равновесного курса не сработает.

Нацбанк 10 ноября установил курс гривни к доллару на уровне 14,8042 грн/долл., что является новым историческим минимальным его значением. Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 85% (на 6,8 грн), или в 1,8 раза.

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Нацбанк с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

По мнению банкиров, экономическая составляющая валютного курса находится в пределах 13,5-14 грн/долл., а дальше курс, как барометр, отражает ожидания относительно эскалации конфликта на востоке Украины.