Нацбанк опустил официальный курс гривни до нового исторического минимума

Национальный банк Украины сегодня, 10 ноября, с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 14,8042 грн/долл., что на 33 копейки ниже официального курса на предыдущий рабочий день и является новым историческим минимальным его значением, сообщается на сайте регулятора.

Напомним, в пятницу, 7 ноября, НБУ также обновил исторический минимум курса на уровне 14,47066 грн/долл.

Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 85%, на 6,8 грн, или в 1,8 раза.

По информации участников рынка, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке понизились до уровня 15,08/15,72 грн/долл.

Читайте такжеГривня на межбанке достигла нового исторического минимума - 15,50 за долларКак сообщал УНИАН, Нацбанк с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

По мнению банкиров, экономическая составляющая валютного курса находится в пределах 13,5-14 грн/долл., а дальше курс как барометр отражает ожидания относительно эскалации конфликта на востоке Украины.