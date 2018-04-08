Трамп призвал Китай прекратить "недобросовестную торговлю"

Президент США считает, что Китай должен покончить с нечестной торговлей, убрать барьеры и взимать только взаимные пошлины.

Президент США Дональд Трамп призвал власти Китая "положить конец недобросовестной торговли", отказавшись от торговых барьеров.

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Об этом он написал в своей странице на Twitter.

"За 40 лет в США не было торгового профицита с Китаем. Они должны покончить с нечестной торговлей, убрать барьеры и взимать только взаимные пошлины. США теряют 500 миллиардов долларов в год и теряли миллиарды на протяжении десятилетий. Это не может продолжаться! "- написал Трамп.

Как сообщалось ранее, США подготовило новы пошлины на товары из Китая, завивиши о протекціоністьку политику Пекину. В ответ Китай подготовил перечень мероприятий в ответ, что затронут около 40% американского импорта. В частности, пошлины можутбь быть подняты на продукты питания, автомобили и самолеты.

Торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира может стать крупнейшим в новейшей истории мира.