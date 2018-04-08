Трамп призвал Китай прекратить "недобросовестную торговлю"
Президент США Дональд Трамп призвал власти Китая "положить конец недобросовестной торговли", отказавшись от торговых барьеров.
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Об этом он написал в своей странице на Twitter.
"За 40 лет в США не было торгового профицита с Китаем. Они должны покончить с нечестной торговлей, убрать барьеры и взимать только взаимные пошлины. США теряют 500 миллиардов долларов в год и теряли миллиарды на протяжении десятилетий. Это не может продолжаться! "- написал Трамп.
Как сообщалось ранее, США подготовило новы пошлины на товары из Китая, завивиши о протекціоністьку политику Пекину. В ответ Китай подготовил перечень мероприятий в ответ, что затронут около 40% американского импорта. В частности, пошлины можутбь быть подняты на продукты питания, автомобили и самолеты.
Торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира может стать крупнейшим в новейшей истории мира.
The United States hasn't had a Trade Surplus with China in 40 years. They must end unfair trade, take down barriers and charge only Reciprocal Tariffs. The U. S. is losing $500 Billion a year, and has been losing Billions of Dollars for decades. Cannot continue!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2018