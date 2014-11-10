Кабмин не исключает, что бизнес-омбудсменом станет иностранец

Об этом заявил в ходе брифинга в Клубе Кабинета министров министр Кабинета министров Остап Семерак.

«Правительство вместе с ЕБРР подписали Антикоррупционную инициативу, в соответствии с которой в Украине внедряется должность бизнес-омбудсмена", - сказал Семерак. Он добавил, что правительство рассматривает возможность приглашения на эту должность не гражданина Украины.

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«Но в связи с тем, что конкурс еще идет, я не могу называть фамилии», - сказал Семерак.

Он подчеркнул, что бизнес-омбудсмену будут поступать жалобы от украинских бизнесменов и бизнесменов, работающих в Украине, о коррупционных рисках и фактах коррупционного давления.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития поможет Украине сформировать институт бизнес-омбудсмена, создание которого определено одной из ключевых задач специального Меморандума о взаимопонимании для украинской Антикоррупционной инициативы между Украиной и ЕБРР.

В феврале 2014 года Федерация работодателей Украины отмечала, что объем взяток, которые бизнес был вынужден платить украинским чиновникам, достиг показателя в 160 млрд грн в год.