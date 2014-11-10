В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 10 млрд гривень

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Киеве.

«В результате деятельности конвертационного центра потери бюджета составили порядка 1,7 млрд грн», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что конвертцентр работал сразу в двух крупных городах Украины, предоставляя предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и обналичиванию средств.

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Как отмечается, участники незаконного бизнеса изготавливали поддельные документы на куплю-продажу товаров и услуг, а также подделывали международные контракты.

Как сообщал УНИАН, по данным ГФС, сотрудники налоговой милиции Украины в период с марта по август пресекли работу 37 конвертационных центров и более 600 «налоговых ям» по всей стране. Наибольшее количество конвертцентров и «налоговых ям» было сконцентрировано в Киеве. Общий объем возмещенного государству ущерба, в том числе посредством ареста имущества, составил порядка 12 млрд грн.

Также ранее сообщалось, что СБУ в Киеве разоблачила конвертационный центр по финансированию террористов.