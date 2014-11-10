Гривня на межбанке подешевела до 15,90 за доллар

Котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке в понедельник, 10 ноября, к закрытию торгов достигли значений 15,40/15,90 грн/долл., сообщает УкрДилинг.

Согласно данным сайта, котировки по гривне-евро составили 19,2068/19,8304 грн/евро.

Котировки гривни к российскому рублю составили 0,3394/0,3508 грн/рубль.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сегодня, 10 ноября, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 14,8042 грн/долл., что на 33 копейки ниже официального курса на предыдущий рабочий день и является новым историческим минимальным его значением.

Также сегодня НБУ в ходе совещания с представителями крупнейших украинских банков договорился с банкирами об удержании обменного курса гривни на уровне 15-16 грн/долл.

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Нацбанк с 5 ноября ввел практику ежедневных валютных аукционов небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

По мнению банкиров, экономическая составляющая валютного курса находится в пределах 13,5-14 грн/долл., а дальше курс как барометр отражает ожидания относительно возможной эскалации конфликта на востоке Украины.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире канала «1+1» заявила, что считает оптимальным для расчета государственного бюджета Украины на 2015 год валютный курс на уровне не выше 12,95 грн/долл.