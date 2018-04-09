Курс евро на бирже после введения новых санкций против 7 российских олигархов и 12 компаний вырос до 73,62 руб.

На фоне нового пакета американских санкций российский рубль резко упал к доллару.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, курс доллара сегодня на торгах вырос на 1,86 руб., до 60,02 руб. впервые с 16 ноября 2017 года.

Курс евро на бирже вырос до 73,62 руб.

Как сообщал УНИАН 6 апреля управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки, проведя консультации с Государственным департаментом, определило семь российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц для введения ограничительных мер в виде санкций.