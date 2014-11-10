НБУ сегодня продавал банкам доллары по 15,22 грн

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, общий объем заявок на покупку валюты, поданный банками, составил 25,3 млн долл., минимальный курс доллара, заявленный участниками аукционов, составил 15,15 грн/долл.

Читайте такжеГривня на межбанке подешевела до 15,90 за доллар

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в ходе совещания с представителями крупнейших украинских банков договорился с банкирами об удержании обменного курса гривни на уровне 15-16 грн/долл.

Национальный банк Украины сегодня, 10 ноября, с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 14,8042 грн/долл., что на 33 копейки ниже официального курса на предыдущий рабочий день и является новым историческим минимальным его значением.