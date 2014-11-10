НБУ сегодня продавал банкам доллары по 15,22 грн
Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса, проведенном 10 ноября, продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,2242 грн/долл.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Согласно сообщению, общий объем заявок на покупку валюты, поданный банками, составил 25,3 млн долл., минимальный курс доллара, заявленный участниками аукционов, составил 15,15 грн/долл.
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в ходе совещания с представителями крупнейших украинских банков договорился с банкирами об удержании обменного курса гривни на уровне 15-16 грн/долл.
Национальный банк Украины сегодня, 10 ноября, с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 14,8042 грн/долл., что на 33 копейки ниже официального курса на предыдущий рабочий день и является новым историческим минимальным его значением.