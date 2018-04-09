Российские олигархи за полдня потеряли около $9 миллиардов из-за новых санкций США

Таким образом инвесторы пытаются минимизировать свои риски, считают эксперты по финансовым вопросам.

Из рейтинга американского журнала Forbes, считающего состояния богатейших людей планеты, значится, что российские миллиардеры сейчас - в лидерах антирейтинга по объемам потерянных состояний.

Как передает русская служба «Би-би-си», только за половину понедельника участники нового списка потеряли почти 3,32 млрд долларов своего совокупного состояния, следует из рейтинга. Если считать всех олигархов, в том числе не попавших под санкции, то потери 54 бизнесменов составили примерно 9 млрд долларов.

На Московской бирже - обвал, на Лондонской - почти все российские компании падают в цене.

Индекс Московской биржи снизился к 14:36 почти на 7%, РТС - на 9,57%. На московской площадке снижаются в цене акции Сбербанка, "Газпрома", "Лукойла", "Алросы", "Роснефти", "Норильского никеля". После 15:00 падение обыкновенных акций Сбербанка превышало 20%.

На бирже в Лондоне снижаются в цене бумаги почти всех российских компаний, в том числе "Лукойла", "Новатэка", НЛМК, "Фосагро", "Полюса Золота", "Роснефти", "Сургутнефтегаза".

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Рубль в понедельник упал в цене и по отношении к доллару, и по отношению к евро. Доллар впервые с 16 ноября прошлого года стоит дороже 60 рублей. Евро подорожал более чем на 2 рубля и в моменте стоил дороже 74 рублей - впервые с 4 августа 2016 года.

Таким образом инвесторы пытаются минимизировать свои риски, считают аналитики.

Инвесторы и партнеры компаний из нового санкционного списка обязаны до 5 июня разорвать все контракты с 12 компаниями, контролируемыми российскими бизнесменами Олегом Дерипаской, Виктором Вексельбергом, Игорем Ротенбергом и Кирилом Шамаловым.

Это касается не только граждан и компаний из США, но и партнеров и инвесторов из третьих стран. В противном случае они также рискуют оказаться в американских санкционных списках.

Инвесторы также должны до 7 мая прекратить операции с долговыми бумагами и акциями En+, ГАЗа и "Русала".