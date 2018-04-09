Российские олигархи за день потеряли более $12 миллиардов – Forbes

Введение новых санкций США против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, спровоцировало также резкое падение рубля.

В общей сложности российские долларовые миллиардеры за день потеряли больше $12 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Forbes.

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Отмечается, что Олег Дерипаска, будучи на 23 месте в рейтинге Forbes ,пострадал от новых санкций сильнее других. Под ограничения попали его холдинг En+, US Rusal и еще шесть связанных с Дерипаской компаний.

Утром 9 апреля, Rusal сообщил, что санкции США поставили его перед угрозой технического дефолта. После этого котировки производителя алюминия на Гонконгской бирже упали более чем на 50%, а состояние Дерипаски сократилось на $1,3 млрд.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки, проведя консультации с Государственным департаментом, определило семь российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц для введения ограничительных мер в виде санкций.