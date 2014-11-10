Банки в пятницу получили от НБУ еще 1,3 млрд гривень рефинансирования

Национальный банк Украины 7 ноября предоставил банкам рефинансирование на 1,338 млрд грн и продал депозитные сертификаты на 6,712 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, НБУ предоставил рефинансирование семи банкам на 1 день под 17,5% годовых.

Также регулятор продал депозитные сертификаты на 6,712 млрд грн 17 банкам под 7,5% годовых на один день, на 682 млн грн 5 банкам на 7 дней под 9,5% годовых, на 310 млн грн 4 банкам на 14 дней под 10% годовых, на 10 млн грн одному банку на 28 дней под 10,5% годовых.

Объем межбанковского кредитного рынка по сравнению с предыдущим торговым днем вырос до 6,847 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 15,7%, в т.ч. по кредитам овернайт – 14,9% годовых.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк 6 ноября предоставил банкам рефинансирование на 1,178 млрд грн и продал депозитные сертификаты на 7,138 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 5,374 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка – 15,2%, в т.ч. по кредитам овернайт – 14,8% годовых.

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