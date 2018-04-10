Черный понедельник: российские олигархи потеряли более $15 миллиардов за день из-за санкций США

С момента введения санкций США потери составляют более $17 миллиардов. Рейтинговый список BBI состоит из 500 самых богатых людей мира и обновляется каждый день после завершения торгов на бирже в Нью-Йорке.

Из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля.

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С момента введения санкций потери составляют более $17 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рейтинговый список BBI состоит из 500 самых богатых людей мира и обновляется каждый день после завершения торгов на бирже в Нью-Йорке. В рейтинге в данный момент находятся 25 россиян, за понедельник, 9 апреля, только один человек из списка увеличил состояние, остальные 24 сократили.

Сообщается, что больше всех в понедельник потерял глава «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние сократилось на $2,28 млрд. Состояние основного владельца группы компаний «Ренова»Виктора Вексельберга сократилось на $1,28 млрд. Глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов потерял $1,37 млрд.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки, проведя консультации с Государственным департаментом, определило семь российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц для введения ограничительных мер в виде санкций.