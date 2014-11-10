Недобор налогов в бюджет по итогам года может составить 16,5 млрд гривень

Государственная фискальная служба Украины прогнозирует, что недобор по налоговым платежам по итогам года составит 16,5 млрд грн, сообщил в ходе брифинга в Киеве глава ведомства Игорь Билоус.

«По итогам года у нас прогноз порядка 266,7 млрд грн – по сальдо. Это «минус» 16,5 млрд грн (по сравнению с запланированными показателями - УНИАН)», - сказал он.

При этом Билоус подчеркнул, что выполнение государственного бюджета по налоговым платежам составляет порядка 83%, что «не так плохо» с учетом военных действий на востоке страны.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госказначейства, недопоступления в общий фонд госбюджета за 10 месяцев составили 14,9 млрд грн. В специальный фонд госбюджета в январе-октябре 2014 года поступило 43 млрд грн (77,9% от плановой суммы). Недопоступления в специальный фонд составили 12,2 млрд грн.

В то же время доходы сводного бюджета, по оперативным данным, за январь-октябрь составили 344,1 млрд грн, что на 3,7 млрд грн (1,1%) больше аналогичного показателя прошлого года.