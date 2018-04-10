Российский рубль продолжает падение после введения США новых санкций

Курс доллара на Московской бирже 10 апреля вырос до около 62 рублей за 1 долл., впервые с 4 января 2017 года.

В России после введения США новых санкций рубль продолжает падение второй день подряд.

Читайте такжеЧерный понедельник: российские олигархи потеряли более $15 миллиардов за день из-за санкций США

Курс доллара на Московской 10 апреля бирже вырос на 1,23 рубля по отношению к закрытию предыдущих торгов, и достиг отметки в 61,89 рубля, впервые с 4 января 2017 года.

В то же время, курс евро превысил 76 рублей и составил 76,12 рубля (рост на 1,42 рубля), впервые с 4 мая 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля курс доллара на биржевых торгах в России вырос на 1,86 руб. - до 60,02 руб., впервые с 16 ноября 2017 года.

Курс евро на бирже вырос до 73,62 руб.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц.