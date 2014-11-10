Украина хочет ускорить получение $500 млн от Всемирного банка

Украина рассчитывает на ускорение процесса получения второго транша кредита на политику развития в размере 500 млн долл. от Всемирного банка (ВБ), заявил замглавы Министерства экономического развития и торговли Игорь Веремий на встрече с представителями ВБ.

«Второй заем на политику развития - это ключевая тема сотрудничества с Всемирным банком, поэтому все задачи, которые есть в матрице стратегических и институциональных реформ проекта по поводу законодательных изменений, нормативных актов, у нас на постоянном контроле», - цитирует Веремия пресс-служба министерства.

Задержка предоставления второго транша кредита ВБ Украине возникла в связи с внеочередными выборами в Верховную Раду, которые прошли 26 октября. Однако, по словам Веремия, Украина намерена внести все необходимые законодательные изменения, предусмотренные кредитным договором.

В свою очередь, представители Всемирного банка подтвердили готовность продолжать утвержденную программу. Руководитель фискального отдела ВБ Лалита Мурти заявила о желание руководства организации ускорить процесс выделения средств.

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Как сообщал УНИАН, в мае Украина получила первый транш кредита в размере 750 млн долл. Изначально планировалось, что Украина сможет получить в мае на цели экономического развития первые 500 млн долл. от Всемирного банка, что станет первым траншем кредита на общую сумму 1,48 млрд долл., остальные два транша по 500 млн долл. Украина сможет получить в октябре 2014 года и январе-феврале 2015 года.

Однако 16 апреля пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила, что Всемирный банк увеличит размер первого транша в рамках предоставления кредита для бюджетной поддержки Украины до 750 млн долл.

Соглашение между Украиной и Всемирным банком было подписано 26 мая 2014 года. Кредит привлечен на 16 лет и 7-летним льготным периодом по сменной ставке – 6 месяцев LIBOR + спред. Одноразовая комиссия составляет 0,25%

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Всемирный банк является основным партнером Украины в сфере развития. С момента присоединения Украины к мировому банку в 1992 году общий объем обязательств банка в стране достиг более 9 млрд. Долл. США в рамках 45 проектов и программ.