Гривня после праздников укрепилась выше 26 за доллар

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 25,96/25,99 грн/долл.

Во вторник, 10 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 25,96/25,99 грн/долл.

Читайте такжеЧто будет с курсом гривни в ближайшие годы: консенсус-прогноз Минэкономразвития

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов, гривня укрепилась к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,00/32,04 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4112/0,4122 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,9831 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 144 сделки на сумму 66,34 млн долл.