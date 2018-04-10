Всемирный банк ожидает роста экономики Украины в этом году на 3,5%

12:49, 10 апреля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

«Текущий прогноз роста экономики Украины на 2018 год - 3,5%», - сказал ведущий экономист и руководитель программы Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Фарук Кхан в ходе презентации обновленных макроэкономических прогнозов.

При этом представитель Всемирного банка назвал плохой новостью «скромный» рост экономики нашей страны в 2017 году на 2,5%, объясняя такой низкий показатель в том числе беспокойством инвесторов из-за низких темпов реформ.

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Теги: #Всемирный банк#ВВП Украины