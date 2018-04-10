Всемирный банк ожидает роста экономики Украины в этом году на 3,5%

Инвестор назвал рост экономики нашей страны в 2017 году на 2,5% скромным.

Всемирный банк прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2018 году на 3,5%, что соответствует прежним прогнозам, обнародованным в октябре 2017 года.

«Текущий прогноз роста экономики Украины на 2018 год - 3,5%», - сказал ведущий экономист и руководитель программы Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Фарук Кхан в ходе презентации обновленных макроэкономических прогнозов.

При этом представитель Всемирного банка назвал плохой новостью «скромный» рост экономики нашей страны в 2017 году на 2,5%, объясняя такой низкий показатель в том числе беспокойством инвесторов из-за низких темпов реформ.