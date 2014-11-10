В ГФС опровергли неправомерные действия сотрудников во время обысков на Укрспирте

Об этом сообщила пресс-служба первого заместителя председателя ГФС Украины Владимира Хоменко.

Как отмечают в пресс-службе, заявление ГП «Укрспирт» об «отсутствии законных оснований для обыска» не соответствует действительности. Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения ряда преступлений служебными лицами ГП «Укрспирт». Соответствующие обыски в нежилых помещениях, это по словам пресс-службы Хоменко, было проведено во исполнение постановления следственного судьи Шевченковского района Киева от 5 ноября 2014 года.

В результате проведения обыска, было обнаружены и изъяты оригиналы финансово-хозяйственных документов, указанных в постановлении суда, о чем составлен соответствующий протокол.

Работники ДФС во время проведения обыска действовали корректно и исключительно в рамках предоставленных законом полномочий, вопреки утверждению ГП Укрспирт, к числу которых в частности относятся и право запретить любому лицу покинуть место обыска до его окончания и совершать любые действия, мешающие проведению обыска.

У господина Хоменко ответили и относительно длительного срока проведения обыска и его завершении в позднее время. Эти меры, по утверждению пресс-службы, были обусловлены тем, что обыски проводились одновременно в около 20 служебных помещениях ГП «Укрспирт» с целью недопущения утраты важных доказательств. К тому же, сами следственные действия были начаты после 13-ти часов. При этом продолжительность проведения обыска обусловлена затягиванием процесса его проведения именно представителями ГП «Укрспирт». Поэтому следователем было принято решение о продлении проведения обыска после 22 часов. Замечания представителей ГП «Укрспирт» по этому поводу были зафиксировано в установленном порядке.

В ГФС отметили, что утверждение об «отсутствии во время обыска юристов предприятия», является ложным. С самого начала проведения обыска в его проведении участвовал руководитель юридического подразделения Ломаков, о чем сделана соответствующая запись в протоколе обыска.

Не соответствуют действительности и заявления о якобы проведении обыска с одним понятым, которых на самом деле было четверо.

Пресс-служба первого заместителя ДФС подытожила, что растиражированные в СМИ заявление пресс-службы ГП «Укрспирт» о том, что обыск «порочит репутацию» этого предприятия, не являются корректными. Ведь именно неуплата налогов и масштабные финансовые злоупотребления со стороны бывшего руководства и отдельных должностных лиц ГП «Укрспирт», наносят большой вред не только репутации этого предприятия, но и отрасли в целом.