ВБ о росте экономики Украины: этих темпов недостаточно, чтобы преодолеть бедность
13:32, 10 апреля 2018Финансы
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ВБ считает рост экономики Украины в 2017 году на 2,5% недостаточным.
Иллюстрация REUTERS
Рост экономики Украины в 2017 году на 2,5% является недостаточным для преодоления бедности в стране, считают во Всемирном банке.
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"Этих темпов недостаточно, чтобы преодолеть бедность в Украине, и недостаточно, чтобы экономика страны вернулась к докризисному уровню", - сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в ходе презентации обновленных макроэкономических прогнозов.
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