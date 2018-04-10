ВБ о росте экономики Украины: этих темпов недостаточно, чтобы преодолеть бедность

ВБ считает рост экономики Украины в 2017 году на 2,5% недостаточным.

Рост экономики Украины в 2017 году на 2,5% является недостаточным для преодоления бедности в стране, считают во Всемирном банке.

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"Этих темпов недостаточно, чтобы преодолеть бедность в Украине, и недостаточно, чтобы экономика страны вернулась к докризисному уровню", - сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в ходе презентации обновленных макроэкономических прогнозов.