ВБ о росте экономики Украины: этих темпов недостаточно, чтобы преодолеть бедность

13:32, 10 апреля 2018
Финансы
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REUTERS

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"Этих темпов недостаточно, чтобы преодолеть бедность в Украине, и недостаточно, чтобы экономика страны вернулась к докризисному уровню", - сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в ходе презентации обновленных макроэкономических прогнозов.

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Теги: #Всемирный банк#рост ВВП Украины