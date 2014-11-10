Минфин улучшил показатель дефицита госбюджета за январь-сентябрь

Министерство финансов Украины улучшило показатели дефицита государственного бюджета Украины на 22 млн грн, до 40,105 млрд грн, сообщила пресс-служба министерства.

Минфин также улучшил оценку дефицита сводного бюджета на 24 млн грн, до 32,894 млрд грн. По обновленным данным министерства, доходы госбюджета за 3 квартала составили 260,869 млрд грн, доходы сводного бюджета – 333,415 млрд грн, кассовые расходы госбюджета в январе-сентябре составили 298,766 млрд грн, расходы сводного бюджета - 364,069 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета в январе-августе 2014 года составил 35,205 млрд грн, что на 451,6 млн грн, или на 1,3%, больше дефицита за аналогичный период прошлого года.

Верховная Рада 31 июля приняла предложенные правительством изменения в госбюджет на 2014 год, согласно которым доходы госбюджета в 2014 году составят 377,822 млрд грн, расходы – 441,587 млрд грн, бюджетный дефицит – 68,564 млрд грн, предельный уровень госдолга – 806,962 млрд грн.