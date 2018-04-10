ГФС перекрыла «серые» схемы с НДС, не создав проблем легальному бизнесу - эксперт

Первая попытка запустить систему, разработанную Минфином, была предпринята в прошлом году и оказалась не особенно удачной: появилось большое количество жалоб со стороны малого и среднего бизнеса.

Государственная фискальная служба заблокировала большую часть схем с фиктивным НДС.

Об этом заявил глава Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе, сообщают Факты. ICTV.

Как утверждают опрошенные изданием эксперты, после запуска в конце марта модернизированной автоматической системы блокировки рисковых налоговых накладных (СМКОР) организовывать аферы с фиктивным НДС стало на порядок сложнее. Благодаря этому в бюджет ежемесячно будут поступать миллиарды гривен, выведенных из тени.

«В этот раз у ГФС должно получиться перекрыть «серые» схемы с налогом на добавленную стоимость. Первые отзывы из регионов показывают, что нареканий у предпринимателей на новую систему нет», - сообщил Катамадзе.

Первая попытка запустить систему, разработанную Минфином, была предпринята в прошлом году и оказалась не особенно удачной: появилось большое количество жалоб со стороны малого и среднего бизнеса. По словам Катамадзе, после того, как ответственность за доработку автоматизированной системы передали руководству фискальной службы, у бизнеса, наконец, решили поинтересоваться, в чем именно недочеты СМКОР.

«Большинство наших предложений услышали и учли», - подчеркнул Катамадзе. По его мнению, решение передать систему фискальной службе было правильным.

Как отмечает директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, разработанные ГФС критерии блокировки рисковых накладных стали более совершенными. По словам вице-президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлии Дроговоз, ГФС удалось добиться существенного снижения количество ошибочных блокировок. «Из тех предпринимателей, кого блокировали в 2017 году, сейчас мне никто пока не звонит», - уточняет она.

Важный шаг навстречу предпринимателям – упрощение процедуры разблокировки накладных и перенос оспаривания «на места». Речь идет о введении двухуровневой системы принятия решений и безусловности их принятия после определенного периода. В прошлом году жалобы принимались исключительно комиссией центрального аппарата, из-за чего их рассмотрение растягивалось на длительный срок. «Теперь у региональной комиссии есть всего пять дней на рассмотрение дела и принятие решения. Если она не приняла решения (не рассмотрела) дело, в силу вступает принцип молчаливого согласия – налоговые накладные автоматически регистрируются. Это – позитивное новшество обновленной системы», – говорит Юлия Дроговоз.

«Мы, как представители крупного бизнеса, ратовали за автоматическую электронную систему уже давно. Надеемся, что ее преимущества оценит и добропорядочный малый бизнес, который в прошлом году вынужденно оказался в заложниках у системы», – прокомментировала исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

В то же время полностью исключить любые схемы с НДС могут только изменения в законодательство, предусматривающие фискализацию огромного объема наличных продаж. Большая часть товаров, импортируемых и продаваемых на крупных рынках Украины, по словам главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политике Нины Южаниной, сейчас нигде не фиксируется и не контролируется. И именно в этом заключается ключ к решению проблемы администрирования НДС.