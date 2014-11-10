Украина в этом году одолжит на 16,6 млрд гривень больше, чем планировала

Кабинет министров Украины в рамках выполнения доходной части государственного бюджета на 2014 год намерен увеличить объем государственных заимствований в текущем году на 16,6 млрд грн из-за снижения поступлений по другим доходным статьям, в частности по доходам от приватизации, говорится в распоряжении правительства №1067, опубликованном на веб-портале КМУ.

«В соответствии с частью четвертой статьи 15 Бюджетного кодекса Украины увеличить объем источников финансирования общего фонда государственного бюджета, установленный Законом Украины «О государственном бюджете на 2014 год» по коду классификации «заимствования», на сумму 16,637 млрд грн в связи с уменьшением объемов источников финансирования государственного бюджета по коду классификации финансирования бюджета «поступления от приватизации государственного имущества» с соблюдением предельного объема годового дефицита государственного бюджета», - говорится в распоряжении.

Минфину предписано согласовать свои действия по выполнению распоряжения с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета и внести соответствующие изменения в роспись госбюджета.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины улучшило показатели дефицита государственного бюджета Украины в 2014 году на 22 млн грн, до 40,105 млрд грн. Минфин также улучшил оценку дефицита сводного бюджета на 24 млн грн, до 32,894 млрд грн. По обновленным данным министерства, доходы госбюджета за 3 квартал составили 260,869 млрд грн, доходы сводного бюджета – 333,415 млрд грн, кассовые расходы госбюджета в январе-сентябре составили 298,766 млрд грн, расходы сводного бюджета - 364,069 млрд грн.

Дефицит госбюджета в январе-августе 2014 года составил 35,205 млрд грн, что на 451,6 млн грн, или на 1,3%, больше дефицита за аналогичный период прошлого года. Верховная Рада 31 июля приняла предложенные правительством изменения в госбюджет на 2014 год, согласно которым доходы госбюджета в 2014 году составят 377,822 млрд грн, расходы – 441,587 млрд грн, бюджетный дефицит – 68,564 млрд грн, предельный уровень госдолга – 806,962 млрд грн.