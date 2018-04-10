Минсоцполитики напомнило об отмене всех спецпенсий, кроме военных

Одним из результатов проведения пенсионной реформы стала ликвидация спецпенсий и назначение пенсионных выплат по одним правилам и единой для всех прозрачной формуле.

Верховная Рада Украины с принятием закона о пенсионной реформе в октябре прошлого года отменила назначение всех специальных пенсий, кроме военных, а уже назначенные ранее спецпенсии не будут подлежать перерасчету.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины со ссылкой на заместителя министра соцполитики Николая Шамбира.

По его словам, одним из результатов проведения пенсионной реформы стала ликвидация спецпенсий и назначение пенсионных выплат по одним правилам и единой для всех прозрачной формуле.

"Мы говорим о принципиальной отмене всех спецпенсий. Вместе с тем, есть люди, которые получают уже назначенные специальные пенсии, или имеют право на их назначение согласно переходным положениям закона. Для людей пенсии пересчитываться не будут, и со временем они сами перейдут на единые правила пенсионного обеспечения", - заявил Шамбир.

Он также проинформировал о проведении анонсированного аудита Пенсионного фонда Украины уже в этом году.

"Международный аудит - это комплексный вопрос, и он требует времени. Сейчас готовятся соответствующие документы, процесс определения аудитора будет происходить прозрачно на тендерной основе", - пояснил замминистра.

Как сообщал УНИАН, закон о пенсионной реформе Верховная Рада приняла 3 октября и он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитывается по новой формуле.

Согласно результатам социологического опроса Центра им. Разумкова, 79,7% украинцев выступают за отмену специальных пенсий для государственных служащих, народных депутатов, прокуроров и судей.

По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, после принятия пенсионной реформы в Украине стало выгоднее получать пенсию по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, чем по специальным законам. Таким образом, получатели спецпенсий могут обратиться в Пенсионный Фонд Украины для пересчета их пенсий по общим правилам.