Промедление с реформами может обернуться замедлением роста экономики Украины - Всемирный банк

В ближайшие месяцы Украине следует продемонстрировать четкие намерения продолжать преобразования в сфере борьбы с коррупцией, государственных финансов, приватизации.

Промедление с реформами будет негативным сигналом для инвесторов и может обернуться замедлением роста экономики Украины в 2018-2019 годах.

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Об этом сообщил журналистам ведущий экономист и руководитель программы Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Фарук Кхан.

По его словам, в ближайшие месяцы Украине следует продемонстрировать четкие намерения продолжать преобразования в сфере борьбы с коррупцией, государственных финансов, приватизации.

«Если не будет продолжения реформ, это будет негативным сигналом для инвесторов, и экономический рост может уменьшиться на 2% или ниже в 2018 и 2019 году», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2018 году на 3,5%, в 2019 и 2020 году – по 4%.

Государственная служба статистики Украины улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным оценкам.

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в 2018 на 3,2%, правительство Украины - на 3%, Национальный банк – на 3,2%.