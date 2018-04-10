Введение в Украине налога на выведенный капитал преждевременно - Всемирный банк

17:03, 10 апреля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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"Некоторые страны перешли от налога на прибыль к налогу на распределенную прибыль, и многие из них при переходе потеряли существенную долю налоговых поступлений. Такая потеря сейчас недопустима для Украины", - заявил журналистам ведущий экономист и руководитель программы Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Фарук Кхан.

По оценкам Всемирного банка, достижение прогнозируемого дефицита госбюджета на уровне 2,5% в 2018 году будет трудной задачей для правительства из-за повышения зарплат и пенсий в преддверии президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, в октябре Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал, который предполагает налогообложение не прибыли, а дивидендов и приравненных к ним доходов, по ставкам 15% и 20% соответственно.

Президент Украины Петр Порошенко надеется на введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль с 1 января 2019 года, считая его нетривиальным решением для ускорения экономического роста нашей страны.

В то же время, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд выступил против введения этого налога без компенсации потерь бюджета.

По оценкам экспертов, введение налога на выведенный капитал вместо существующего в Украине налога на прибыль в первый год приведет к потерям бюджетных доходов в размере от 1,2% до 1,5% ВВП, что составляет от 37 до 47 миллиардов гривень.

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Теги: #Всемирный банк#налог на выведенный капитал