Украина может выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе через Красный Крест - Жебривский
Правительство Украины может уполномочить Красный Крест заниматься выплатами пенсий на оккупированной территории Донбасса, при условии соответствующего контроля со стороны организации.
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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление главы военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Жебривского.
"Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на территории, временно оккупированной Россией, пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское правительство, я думаю, не будет возражать. Пока что механизмов, как без идентификации производить выплаты, мы не смогли ни с донорами, ни с кем отработать", - сообщил он в интервью.
Жебривский подчеркнул, что Украина сохраняет свои обязательства платить пенсии, но хочет видеть, кому платит, что выплата идет именно тому человеку.