Украина может выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе через Красный Крест - Жебривский

Украина сохраняет свои обязательства платить пенсии, но хочет видеть, кому платит, что выплата идет именно тому человеку.

Правительство Украины может уполномочить Красный Крест заниматься выплатами пенсий на оккупированной территории Донбасса, при условии соответствующего контроля со стороны организации.

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление главы военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Жебривского.

"Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на территории, временно оккупированной Россией, пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское правительство, я думаю, не будет возражать. Пока что механизмов, как без идентификации производить выплаты, мы не смогли ни с донорами, ни с кем отработать", - сообщил он в интервью.

Жебривский подчеркнул, что Украина сохраняет свои обязательства платить пенсии, но хочет видеть, кому платит, что выплата идет именно тому человеку.