Рост цен в Украине замедлился до 13,2%: подорожали яйца, мясо и фрукты

При этом больше всего в годовом выражении подорожали яйца, мясо, фрукты и овощи.

Инфляция в Украине в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года составила 13,2%, замедлившись по сравнению с 14% в феврале.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Украине выросли на 1,1%, к декабрю 2017 года – на 3,5%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на яйца – 61,7%, содержание домов и придомовых территорий – 48,1%, фрукты – 40,6%, мясо и мясопродукты – 25,9%, овощи – 25,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем больше всего выросли цены на одежду и обувь – 9,6%, овощи – 5%, железнодорожный пассажирский транспорт – 3,3%, фрукты – 3%, рыбу – 1,6%.

Снижение цен в годовом выражении зафиксировано только на сахар, к предыдущему месяцу – на молоко, яйца, сахар, топливо и масла.

Также сообщается, что базовая инфляция в Украине в марте составила 9,4% в годовом выражении, 1,4% к предыдущему месяцу и 2,7% - с начала года.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года замедлилась до 14% с 14,11% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует снижение инфляции в Украине на конец 2018 года до 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу на уровне 9%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост потребительских цен в Украине в текущем году на 7%, Всемирный банк – на 10%.