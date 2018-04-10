Курсы валют: НБУ укрепил официальную гривню к доллару, но опустил к евро

Официальный курс НБУ на 11 апреля: 100 USD – 2597,5527 гривни; 100 EUR – 3210,8349 гривни; 10 RUR – 4,1648 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2597,5527 (10 апреля – 2602,6968)

100 EUR – 3210,8349 (10 апреля – 3184,1393)

10 RUR – 4,1648 (10 апреля – 4,5004)

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,94/25,97 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов, гривня укрепилась к доллару на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,07/32,11 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4088/0,4097 гривни/рубль.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9755 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 454 сделки на сумму 354,96 миллиона долларов.