Гендиректор УНЛ Андрей Бочковский: «Выбирать модель лотерейного рынка - это право государства. УНЛ сразу взяла за основу опыт Великобритании»
Прежде всего, зададим вам вопрос, вокруг которого больше всего споров. Вас устраивают лицензионные условия, которые разработал Минфин? Уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская в своих интервью постоянно говорит, что основную выгоду от их принятия получит именно УНЛ.
Понятно, что нам тоже не все нравится в проекте лицензионных условий, разработанных Минфином. Однако, я исхожу из того, что лучше иметь что-то работающее, а потом уже его совершенствовать, чем ждать еще пять лет.
К тому же, все замечания к проекту лицензионных условий сводятся к тому, что нужно менять Закон «О государственных лотереях в Украине», но это ведь вопрос к Верховной Раде. Претензии к Кабинету Министров мне лично понять трудно. Проект лицензионных условий был разработан на основании действующего закона, а проект нового закона регулярно подается правительством в парламент, но пока без видимых продвижений. Мы, как участники рынка, тоже подавали свои замечания и предложения к проекту лицензионных условий.
Какие конкретные пункты в лицензионных условиях вы считаете неподходящими – если говорить с точки зрения участника рынка?
Например, высокая, как для Украины, плата за выдачу лицензии. Проект постановления Кабмина предусматривает размер платы за выдачу одной лицензии 176,2 млн. гривен, а также ежегодную плату за лицензию по определенным пунктам распространения лотерей в зависимости от вида лотереи. То есть можно добавить еще 0,5 миллиарда гривен ежегодно. Таким образом, вместе с налогами УНЛ заплатит до 1 миллиарда гривен платежей в бюджеты различных уровней только в первый год после выдачи лицензии. Можно очень долго спорить и с расчетами доказывать, что это не обоснована плата за выдачу лицензии. Однако, как я уже говорил, мы теряем время. Сейчас технологии развиваются невиданными темпами, и завтра мы вообще не сможем конкурировать с предложением игр в Интернете, мобильных устройствах, социальных сетях и тому подобное.
Но я также осознаю, что по большому счету, это право государства определять стоимость лицензии, а лотерея должна приносить деньги в бюджет. Бизнес может соглашаться или нет. Если кто-то не согласен, то не нужно заниматься этой деятельностью. Инвесторы и партнеры УНЛ готовы конкурировать на таких условиях.
Мы понимаем, что необходимо постоянно увеличивать платежи в бюджет и финансирование социальных проектов. Мы это и делаем постоянно, о чем свидетельствуют результаты нашей деятельности, например, за прошлый год. Однако, для кардинального рывка и масштабной перестройки работы нашим западным и международным партнерам необходимы утвержденные и понятные правила игры, для этого нужно принять лицензионные условия и выдать лицензии.
Нужно подчеркнуть, что мы рассчитываем на конкуренцию, поскольку обнародованый проект лицензионных условий рассчитан на конкурентный рынок лотерей. Выбирать модель лотерейного рынка - это право государства. Хотя, в той же Великобритании уже более 20 лет действует единый оператор национальной лотереи - Camelot, который является частной компанией. УНЛ, кстати тоже действует более 20 лет, в прошлом году мы отмечали двадцатилетие.
Почему принятие этих лицензионных условий на данный момент настолько важно для лотерейного рынка Украины, и как бы вы сами охарактеризовали ситуацию в этом виде бизнеса на сегодняшний день?
Весь лотерейный рынок в течение последних лет находится в состоянии неопределенности. С 2014 года операторы лотерей не могут получить лицензии, потому что не были разработаны лицензионные условия. А сейчас, когда их наконец-то разработали, накануне их принятия правительству постоянно вставляют палки в колеса. Лично мне понятно, что такая ситуация подвешенности, в первую очередь, выгодна тем, кто и так, по сути, работает нелегально. Это позволяет им и дальше успешно существовать. А доля нелегального игорного бизнеса в стране все-таки довольно значительна.
Без понятных лицензионных условий, мы обречены и дальше барахтаться в этой мутной воде, безосновательно обвинять друг друга, постоянно находясь в состоянии скандала. Вот только выигрывают от этого не бизнес, не люди и не имидж Украины, а отдельные политики, эксперты, которые делают себе имя на манипуляциях. И, конечно же, выигрывает нелегальный рынок.
По сути, мы сейчас оказались в ситуации 2001 года, когда не было ни лицензионных условий, ни понятных для инвесторов лицензий. Однако, когда выдали лицензию и утвердили правила, сразу было завезено оборудование, появились инвестиции, была развернута всеукраинская сеть, наняты многочисленные работники, то есть вся деятельность в этом виде бизнеса моментально активизировалась. Что отразилось на продажах, налогах и на всем остальном.
То есть, по вашему мнению, принятие лицензионных условий сможет не только урегулировать рынок, но и даст импульс к его развитию?
Безусловно. Даже если потом нужно будет дорабатывать законодательство. Процесс внесения законодательных изменений, как правило, не быстрый. А деньги в госбюджет, на социальные программы, чистка рынка от нелегальных компаний и, в целом, привлечение инвестиций в лотерейный бизнес нужны уже сейчас. Без урегулирования ситуации с лицензиями всего этого не будет.
Могу привести пример из опыта нашей компании. В 1998 году мы развернули уникальную онлайн систему проведения лотереи, которая называлась «Национальная лотерея». Тогда был заключен соответствующий договор с Минфином об организации и проведении государственной лотереи. Договор заключался, поскольку никакого другого регулирующего акта не было.
Получив опыт регулирования лотерейной деятельности на примере УНЛ и изучив опыт проведения лотерей в других странах, Минфин в 1998 году утвердил первое положение о порядке регистрации выпуска и проведения государственных денежных лотерей. В дальнейшем, в 2000-2001 годах были внесены изменения в различные законы относительно проведения лотерей, утверждены Минфином лицензионные условия и выданные лицензии действующим операторам лотерей: сначала УНЛ, а затем другим операторам.
Это стало катализатором для развития рынка, притока инвестиций и внедрения инноваций. Наш стратегический партнер - американская корпорация GTech - обеспечила поставку современного оборудования, центральной системы, лотерейных терминалов, спутниковой связи для продаж электронных билетов лотерей и отображения данных о реализации в центральной базе данных в режиме реального времени. В Казначействе был установлен отдельный терминал для получения данных непосредственно с центральной системы. УНЛ развернула сеть базовых станций, связанных радиосвязью по всей Украине с целью организации связи между лотерейными терминалами. Беспроводного интернета тогда еще не было. Безопасность связи обеспечивалась специальным кодированием и гарантировалась корпорацией GTech. Вся концепция и система работы базировалась на инновациях, которые приходили к нам из развитых стран.
Получается, уже тогда, в начале «нулевых», это сотрудничество позволило компании существенно продвинуться технологически?
Конечно. И не только компании, а целой отрасли в Украине. Потому что лицензия от государства позволяла нам показать, что мы надежный партнер для мировых компаний и нам можно доверять. В целом, УНЛ изначально строилась и развивалась в качестве компании по европейским стандартам. В качестве модели была взята компания Camelot Group, которая является оператором Национальной Лотереи в Великобритании с 1994 года. Собственно говоря, здесь в Украине, мы использовали ту же систему для розыгрышей GTech, что и Camelot для розыгрышей Национальной лотереи в Великобритании. Важнейший компонент лотереи - лототроны, были завезены американской компанией Smartplay International, аналогичные тем, что используются Camelot. Структура компании, технический персонал, филиалы и сеть - все было построено по западным корпоративным шаблонам.
На сегодня, GTech изменило название на IGT (International Game Technology PLC) и является мировым лидером в поставке лотерейного оборудования, комплексных лотерейных систем, приложений и контента. Эта компания остается стратегическим партнером УНЛ по долгосрочному контракту.
Среди клиентов этой компании такие крупнейшие мировые операторы лотерей как - Camelot в Великобритании, Francaise de Leux во Франции, ONCE в Испании, Veikkaus из Финляндии, Westdeutsche Lotterie в Германии, польский лотерея Totalizator Sportowy, ряд лотерейных операторов в США (в таких штатах как Техас, Калифорния, Флорида, Нью-Йорк, Нью-Джерси и многие другие).
Предположим, завтра Кабинет министров принимает лицензионные условия. Какой сценарий развития компании Вы видите?
Мы вспомнили опыт выдачи лицензий 2001 года. Я думаю, что лотерейный рынок, как и тогда, ждет полная перезагрузка в смысле инвестиций, технологий, построения нового бренда и имиджа по примеру соседних западных стран, потому что существующие технологии себя исчерпали, а рынок просто не может оставаться в сегодняшнем состоянии.
По крайней мере, наша компания к этому готова. У нас есть полное понимание какое оборудование необходимо для различных лотерейных пунктов распространения, будь то специализированные небольшие киоски, или крупные сетевые распространители, как сети АЗК, супермаркетов, почтовые сети, или современные Интернет и мобильные технологии. Исходя из многолетнего опыта, мы знаем какие лотерей и среди какой категории людей будут популярными, как классические лотереи, так и с использованием современных технологий.
Развитие лотерейного рынка мы планируем на современных системах учета и оборудовании в сотрудничестве с корпорацией IGT. Причем, учет нужен не только нам как компании, а больше Минфину, фискальной службе, а также игрокам и всем заинтересованным лицам, чтобы избежать любых случаев недопонимания. Мы никогда ничего не скрывали и понимаем, что мы работаем в интересах всех заинтересованных сторон.
Понятно, что если мы начнем активно развиваться, то и все остальные конкуренты подтянутся и рынок в целом.
Кстати, одним из факторов установления прозрачности лотерейного рынка в Украине упомянутая выше уполномоченная АМКУ называет сертификацию оборудования, с помощью которого проводятся лотереи…
Конечно, лотерейная система и терминальный парк нуждается в постоянном обновлении, поскольку лотерейные технологии постоянно меняются. Лотереи довольно часто сталкиваются с конкуренцией со стороны нелегальных игр, как в сети Интернет, так и по другим каналам. Поэтому, мы уже имеем долгосрочную концепцию обновления лотерейного оборудования и программного обеспечения в партнерстве с корпорацией IGT. Я регулярно встречаюсь с нашими партнерами, обсуждаем новые возможности в Украине, новые тенденции в лотерейной отрасли. Последний раз я имел возможность обсудить вопросы планирования на самой важной ежегодной международной выставке игровой индустрии в Лондоне в феврале этого года. Кстати, стенд и презентация IGT как всегда были самыми и масштабными.
С технологической точки зрения, лотерейная система УНЛ подобная тем, которые развернуты в Великобритании, Чешской Республике, Словакии и ряде других стран (как минимум 40), а с точки зрения программного обеспечения многие страны используют такой же базовый код, без каких-либо существенных недостатков. Безопасность оборудования от компании Gtech (IGT) подтверждаются соответствующими сертификатами и сертификатом WLA (Всемирная Лотерейная Ассоциация). Последний стандарт кроме требований стандарта ISO, устанавливает 96 дополнительных требований к безопасности, включая 72, разработанных специально для лотерей.
И все же, у нас в стране и противники лицензионных условий говорят, что они за европейские стандарты, и сторонники их скорейшего принятия – за европейские стандарты. Получается, что все выступают за одно и тоже, а согласия нет. Что в данном виде бизнеса можно называть общепринятой европейской практикой?
УНЛ была создана в 1997 году инвесторами из европейских стран с целью построения компании с европейской корпоративной культурой и привлечением европейского опыта. И в этом плане мы были уникальной компанией и первопроходцами во многих смыслах. Как ориентировочную модель лотереи мы сразу взяли опыт Великобритании, как наиболее развитого рынка. Данный подход остается актуальным и в настоящее время. Постоянно приходится слышать от разных должностных лиц, что, мол, в Великобритании сделано по-другому.
Мы постоянно подчеркиваем, что выступаем за то, чтобы взять модель Великобритании и перенести ее в Украину. В УНЛ работает лотерейная система и лотерейные терминалы, аналогичные тем, которые работали в Великобритании, когда их закупали. Персонал действует по инструкциям, которые были разработаны поставщиком лотерейных систем с мировым именем.
Новый акционер и собственник нашей компании Майкл Фогго непосредственно определяет видение целей компании, понимает масштаб проекта и подтверждает готовность привлечь собственный экспертный опыт, а также менеджмент с международным опытом и вложить необходимые инвестиции. Лотерейный бизнес не является новым для него, господин Майкл Фогго неоднократно имел дело с управлением компаниями в игровой и медиа отраслях. Думаю, текущей командой инвестора и стратегического партнера цель построения современной лотерейной компании будет реализована в ближайшее время при условии, что государство определится с правилами осуществления лотерейной деятельности. Возвращаясь к теме лицензирования, это право государства определять модель организации лотерейного рынка. И это европейская практика. Государства ЕС самостоятельно определяют ограничения для рынка лотерей, исходя из необходимости достижения соответствующих государственных, социальных и других целей. Поэтому, государство имеет полное право определиться с правилами на лотерейном рынке.
Что касается нашей компании, УНЛ соблюдает все требования, которые определены законом «О государственных лотереях в Украине», а также рекомендациями, которые высказывают органы государственной власти. Мы являемся членами Европейской ассоциации государственных лотерей (European Lotteries) и Всемирной лотерейной ассоциации (WLA), придерживаемся принципов ответственной игры, определенных этими ассоциациями и развиваем культуру ответственного отношения к играм на деньги. Наша цель - продолжать быть надежным партнером для государства и быть честным корпоративным гражданином государства.
Какие приоритетные задачи Вы ставите для себя в настоящее время в рамках развития компании и рынка в целом?
В силу своих должностных обязанностей мне приходится заниматься многими направлениями деятельности компании. Одним из важнейших приоритетов, особенно в настоящее время, является реализация и усовершенствования нашей программы ответственной игры, что подразумевает ответственное отношение к лотерее в различных ее аспектах, начиная от планирования лотереи или изменений к правилам, и заканчивая общением продавца и сотрудников с игроками. Моя цель - построение соответствующей культуры игры, чтобы все действия сотрудников, все документы, которые принимаются как на уровне компании, так и государства, базировались на ответственном отношении к лотерее и игрокам. Ведь это и отличает лотерею от не лотерейных игр. Если такая цель даже на половину будет достигнута, тогда прекратятся все обвинения лотерейных операторов и спекуляции.
Другим приоритетным направлением деятельности является безопасность лотерейной системы и ее прозрачность. Учитывая современные тенденции развития технологий, безопасность всех этапов лотерейной деятельности и возможность это продемонстрировать заинтересованным лицам, является неотъемлемой частью работы любого оператора. В этой сфере мы ориентируемся на стандарты Всемирной лотерейной ассоциации (WLA). Ведь люди будут играть в лотерею и будут доверять только тогда, когда сами лично убедятся, как лотерейный билет создается, хранится, как происходит определение выигрышных чисел и комбинаций.
Какие ваши прогнозы на будущее, как будет развиваться лотерейный рынок в Украине?
Я уверен, что в Украине будет развитый, интересный, прозрачный и социально ответственный рынок лотерей в ближайшем будущем. Это только вопрос времени. Министерство финансов и Кабинет министров движутся в правильном направлении. Без трудностей не происходит не один проект. В конечном итоге рынок лотерей будет похож на рынок Великобритании или Франции, например, хотя, конечно, и не без своих особенностей.