Гендиректор УНЛ Андрей Бочковский: «Выбирать модель лотерейного рынка - это право государства. УНЛ сразу взяла за основу опыт Великобритании»

В последние месяцы интерес медиа к ситуации на лотерейном рынке в Украине значительно вырос. Накануне принятия Кабинетом министров лицензионных условий для лотерейных операторов продолжаются жаркие дискуссии о том, насколько нормы этих лицензионных условий помогут урегулировать этот рынок, ведь его значительная часть сегодняшний день находится в тени. Пикировки, в основном, проходят по линии Кабинет министров – Антимонопольный комитет. Разработчиком лицензионных условий выступил Минфин, и, как неоднократно отмечали в правительстве, их нормы полностью соответствуют закону о государственных лотереях. Сами операторы, не смотря на участие в процессе обсуждения и разработки лицензионных условий в противостояние между госорганами публично предпочитают не вмешиваться. А тем временем процесс лицензирования затягивается, что грозит недопоступлением в госбюджет многомиллионных сумм, которые лотерейные операторы должны будут заплатить за лицензии. О том, в каком состоянии сейчас находится лотерейный рынок в Украине, насколько лицензионные условия соответствуют ожиданиям лотерейных операторов и о стандартах, по которым должен работать лотерейный бизнес мы поговорили с генеральным директором компании «Украинская национальная лотерея» Андреем Бочковским.

Прежде всего, зададим вам вопрос, вокруг которого больше всего споров. Вас устраивают лицензионные условия, которые разработал Минфин? Уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская в своих интервью постоянно говорит, что основную выгоду от их принятия получит именно УНЛ.

Понятно, что нам тоже не все нравится в проекте лицензионных условий, разработанных Минфином. Однако, я исхожу из того, что лучше иметь что-то работающее, а потом уже его совершенствовать, чем ждать еще пять лет.

К тому же, все замечания к проекту лицензионных условий сводятся к тому, что нужно менять Закон «О государственных лотереях в Украине», но это ведь вопрос к Верховной Раде. Претензии к Кабинету Министров мне лично понять трудно. Проект лицензионных условий был разработан на основании действующего закона, а проект нового закона регулярно подается правительством в парламент, но пока без видимых продвижений. Мы, как участники рынка, тоже подавали свои замечания и предложения к проекту лицензионных условий.

Какие конкретные пункты в лицензионных условиях вы считаете неподходящими – если говорить с точки зрения участника рынка?

Например, высокая, как для Украины, плата за выдачу лицензии. Проект постановления Кабмина предусматривает размер платы за выдачу одной лицензии 176,2 млн. гривен, а также ежегодную плату за лицензию по определенным пунктам распространения лотерей в зависимости от вида лотереи. То есть можно добавить еще 0,5 миллиарда гривен ежегодно. Таким образом, вместе с налогами УНЛ заплатит до 1 миллиарда гривен платежей в бюджеты различных уровней только в первый год после выдачи лицензии. Можно очень долго спорить и с расчетами доказывать, что это не обоснована плата за выдачу лицензии. Однако, как я уже говорил, мы теряем время. Сейчас технологии развиваются невиданными темпами, и завтра мы вообще не сможем конкурировать с предложением игр в Интернете, мобильных устройствах, социальных сетях и тому подобное.

Но я также осознаю, что по большому счету, это право государства определять стоимость лицензии, а лотерея должна приносить деньги в бюджет. Бизнес может соглашаться или нет. Если кто-то не согласен, то не нужно заниматься этой деятельностью. Инвесторы и партнеры УНЛ готовы конкурировать на таких условиях.

Мы понимаем, что необходимо постоянно увеличивать платежи в бюджет и финансирование социальных проектов. Мы это и делаем постоянно, о чем свидетельствуют результаты нашей деятельности, например, за прошлый год. Однако, для кардинального рывка и масштабной перестройки работы нашим западным и международным партнерам необходимы утвержденные и понятные правила игры, для этого нужно принять лицензионные условия и выдать лицензии.

Нужно подчеркнуть, что мы рассчитываем на конкуренцию, поскольку обнародованый проект лицензионных условий рассчитан на конкурентный рынок лотерей. Выбирать модель лотерейного рынка - это право государства. Хотя, в той же Великобритании уже более 20 лет действует единый оператор национальной лотереи - Camelot, который является частной компанией. УНЛ, кстати тоже действует более 20 лет, в прошлом году мы отмечали двадцатилетие.

Почему принятие этих лицензионных условий на данный момент настолько важно для лотерейного рынка Украины, и как бы вы сами охарактеризовали ситуацию в этом виде бизнеса на сегодняшний день?

Весь лотерейный рынок в течение последних лет находится в состоянии неопределенности. С 2014 года операторы лотерей не могут получить лицензии, потому что не были разработаны лицензионные условия. А сейчас, когда их наконец-то разработали, накануне их принятия правительству постоянно вставляют палки в колеса. Лично мне понятно, что такая ситуация подвешенности, в первую очередь, выгодна тем, кто и так, по сути, работает нелегально. Это позволяет им и дальше успешно существовать. А доля нелегального игорного бизнеса в стране все-таки довольно значительна.

Без понятных лицензионных условий, мы обречены и дальше барахтаться в этой мутной воде, безосновательно обвинять друг друга, постоянно находясь в состоянии скандала. Вот только выигрывают от этого не бизнес, не люди и не имидж Украины, а отдельные политики, эксперты, которые делают себе имя на манипуляциях. И, конечно же, выигрывает нелегальный рынок.

По сути, мы сейчас оказались в ситуации 2001 года, когда не было ни лицензионных условий, ни понятных для инвесторов лицензий. Однако, когда выдали лицензию и утвердили правила, сразу было завезено оборудование, появились инвестиции, была развернута всеукраинская сеть, наняты многочисленные работники, то есть вся деятельность в этом виде бизнеса моментально активизировалась. Что отразилось на продажах, налогах и на всем остальном.

То есть, по вашему мнению, принятие лицензионных условий сможет не только урегулировать рынок, но и даст импульс к его развитию?

Безусловно. Даже если потом нужно будет дорабатывать законодательство. Процесс внесения законодательных изменений, как правило, не быстрый. А деньги в госбюджет, на социальные программы, чистка рынка от нелегальных компаний и, в целом, привлечение инвестиций в лотерейный бизнес нужны уже сейчас. Без урегулирования ситуации с лицензиями всего этого не будет.

Могу привести пример из опыта нашей компании. В 1998 году мы развернули уникальную онлайн систему проведения лотереи, которая называлась «Национальная лотерея». Тогда был заключен соответствующий договор с Минфином об организации и проведении государственной лотереи. Договор заключался, поскольку никакого другого регулирующего акта не было.

Получив опыт регулирования лотерейной деятельности на примере УНЛ и изучив опыт проведения лотерей в других странах, Минфин в 1998 году утвердил первое положение о порядке регистрации выпуска и проведения государственных денежных лотерей. В дальнейшем, в 2000-2001 годах были внесены изменения в различные законы относительно проведения лотерей, утверждены Минфином лицензионные условия и выданные лицензии действующим операторам лотерей: сначала УНЛ, а затем другим операторам.

Это стало катализатором для развития рынка, притока инвестиций и внедрения инноваций. Наш стратегический партнер - американская корпорация GTech - обеспечила поставку современного оборудования, центральной системы, лотерейных терминалов, спутниковой связи для продаж электронных билетов лотерей и отображения данных о реализации в центральной базе данных в режиме реального времени. В Казначействе был установлен отдельный терминал для получения данных непосредственно с центральной системы. УНЛ развернула сеть базовых станций, связанных радиосвязью по всей Украине с целью организации связи между лотерейными терминалами. Беспроводного интернета тогда еще не было. Безопасность связи обеспечивалась специальным кодированием и гарантировалась корпорацией GTech. Вся концепция и система работы базировалась на инновациях, которые приходили к нам из развитых стран.

Получается, уже тогда, в начале «нулевых», это сотрудничество позволило компании существенно продвинуться технологически?

Конечно. И не только компании, а целой отрасли в Украине. Потому что лицензия от государства позволяла нам показать, что мы надежный партнер для мировых компаний и нам можно доверять. В целом, УНЛ изначально строилась и развивалась в качестве компании по европейским стандартам. В качестве модели была взята компания Camelot Group, которая является оператором Национальной Лотереи в Великобритании с 1994 года. Собственно говоря, здесь в Украине, мы использовали ту же систему для розыгрышей GTech, что и Camelot для розыгрышей Национальной лотереи в Великобритании. Важнейший компонент лотереи - лототроны, были завезены американской компанией Smartplay International, аналогичные тем, что используются Camelot. Структура компании, технический персонал, филиалы и сеть - все было построено по западным корпоративным шаблонам.

На сегодня, GTech изменило название на IGT (International Game Technology PLC) и является мировым лидером в поставке лотерейного оборудования, комплексных лотерейных систем, приложений и контента. Эта компания остается стратегическим партнером УНЛ по долгосрочному контракту.

Среди клиентов этой компании такие крупнейшие мировые операторы лотерей как - Camelot в Великобритании, Francaise de Leux во Франции, ONCE в Испании, Veikkaus из Финляндии, Westdeutsche Lotterie в Германии, польский лотерея Totalizator Sportowy, ряд лотерейных операторов в США (в таких штатах как Техас, Калифорния, Флорида, Нью-Йорк, Нью-Джерси и многие другие).

Предположим, завтра Кабинет министров принимает лицензионные условия. Какой сценарий развития компании Вы видите?

Мы вспомнили опыт выдачи лицензий 2001 года. Я думаю, что лотерейный рынок, как и тогда, ждет полная перезагрузка в смысле инвестиций, технологий, построения нового бренда и имиджа по примеру соседних западных стран, потому что существующие технологии себя исчерпали, а рынок просто не может оставаться в сегодняшнем состоянии.

По крайней мере, наша компания к этому готова. У нас есть полное понимание какое оборудование необходимо для различных лотерейных пунктов распространения, будь то специализированные небольшие киоски, или крупные сетевые распространители, как сети АЗК, супермаркетов, почтовые сети, или современные Интернет и мобильные технологии. Исходя из многолетнего опыта, мы знаем какие лотерей и среди какой категории людей будут популярными, как классические лотереи, так и с использованием современных технологий.

Развитие лотерейного рынка мы планируем на современных системах учета и оборудовании в сотрудничестве с корпорацией IGT. Причем, учет нужен не только нам как компании, а больше Минфину, фискальной службе, а также игрокам и всем заинтересованным лицам, чтобы избежать любых случаев недопонимания. Мы никогда ничего не скрывали и понимаем, что мы работаем в интересах всех заинтересованных сторон.

Понятно, что если мы начнем активно развиваться, то и все остальные конкуренты подтянутся и рынок в целом.

Кстати, одним из факторов установления прозрачности лотерейного рынка в Украине упомянутая выше уполномоченная АМКУ называет сертификацию оборудования, с помощью которого проводятся лотереи…

Конечно, лотерейная система и терминальный парк нуждается в постоянном обновлении, поскольку лотерейные технологии постоянно меняются. Лотереи довольно часто сталкиваются с конкуренцией со стороны нелегальных игр, как в сети Интернет, так и по другим каналам. Поэтому, мы уже имеем долгосрочную концепцию обновления лотерейного оборудования и программного обеспечения в партнерстве с корпорацией IGT. Я регулярно встречаюсь с нашими партнерами, обсуждаем новые возможности в Украине, новые тенденции в лотерейной отрасли. Последний раз я имел возможность обсудить вопросы планирования на самой важной ежегодной международной выставке игровой индустрии в Лондоне в феврале этого года. Кстати, стенд и презентация IGT как всегда были самыми и масштабными.

С технологической точки зрения, лотерейная система УНЛ подобная тем, которые развернуты в Великобритании, Чешской Республике, Словакии и ряде других стран (как минимум 40), а с точки зрения программного обеспечения многие страны используют такой же базовый код, без каких-либо существенных недостатков. Безопасность оборудования от компании Gtech (IGT) подтверждаются соответствующими сертификатами и сертификатом WLA (Всемирная Лотерейная Ассоциация). Последний стандарт кроме требований стандарта ISO, устанавливает 96 дополнительных требований к безопасности, включая 72, разработанных специально для лотерей.

И все же, у нас в стране и противники лицензионных условий говорят, что они за европейские стандарты, и сторонники их скорейшего принятия – за европейские стандарты. Получается, что все выступают за одно и тоже, а согласия нет. Что в данном виде бизнеса можно называть общепринятой европейской практикой?

УНЛ была создана в 1997 году инвесторами из европейских стран с целью построения компании с европейской корпоративной культурой и привлечением европейского опыта. И в этом плане мы были уникальной компанией и первопроходцами во многих смыслах. Как ориентировочную модель лотереи мы сразу взяли опыт Великобритании, как наиболее развитого рынка. Данный подход остается актуальным и в настоящее время. Постоянно приходится слышать от разных должностных лиц, что, мол, в Великобритании сделано по-другому.

Мы постоянно подчеркиваем, что выступаем за то, чтобы взять модель Великобритании и перенести ее в Украину. В УНЛ работает лотерейная система и лотерейные терминалы, аналогичные тем, которые работали в Великобритании, когда их закупали. Персонал действует по инструкциям, которые были разработаны поставщиком лотерейных систем с мировым именем.

Новый акционер и собственник нашей компании Майкл Фогго непосредственно определяет видение целей компании, понимает масштаб проекта и подтверждает готовность привлечь собственный экспертный опыт, а также менеджмент с международным опытом и вложить необходимые инвестиции. Лотерейный бизнес не является новым для него, господин Майкл Фогго неоднократно имел дело с управлением компаниями в игровой и медиа отраслях. Думаю, текущей командой инвестора и стратегического партнера цель построения современной лотерейной компании будет реализована в ближайшее время при условии, что государство определится с правилами осуществления лотерейной деятельности. Возвращаясь к теме лицензирования, это право государства определять модель организации лотерейного рынка. И это европейская практика. Государства ЕС самостоятельно определяют ограничения для рынка лотерей, исходя из необходимости достижения соответствующих государственных, социальных и других целей. Поэтому, государство имеет полное право определиться с правилами на лотерейном рынке.

Что касается нашей компании, УНЛ соблюдает все требования, которые определены законом «О государственных лотереях в Украине», а также рекомендациями, которые высказывают органы государственной власти. Мы являемся членами Европейской ассоциации государственных лотерей (European Lotteries) и Всемирной лотерейной ассоциации (WLA), придерживаемся принципов ответственной игры, определенных этими ассоциациями и развиваем культуру ответственного отношения к играм на деньги. Наша цель - продолжать быть надежным партнером для государства и быть честным корпоративным гражданином государства.

Какие приоритетные задачи Вы ставите для себя в настоящее время в рамках развития компании и рынка в целом?

В силу своих должностных обязанностей мне приходится заниматься многими направлениями деятельности компании. Одним из важнейших приоритетов, особенно в настоящее время, является реализация и усовершенствования нашей программы ответственной игры, что подразумевает ответственное отношение к лотерее в различных ее аспектах, начиная от планирования лотереи или изменений к правилам, и заканчивая общением продавца и сотрудников с игроками. Моя цель - построение соответствующей культуры игры, чтобы все действия сотрудников, все документы, которые принимаются как на уровне компании, так и государства, базировались на ответственном отношении к лотерее и игрокам. Ведь это и отличает лотерею от не лотерейных игр. Если такая цель даже на половину будет достигнута, тогда прекратятся все обвинения лотерейных операторов и спекуляции.

Другим приоритетным направлением деятельности является безопасность лотерейной системы и ее прозрачность. Учитывая современные тенденции развития технологий, безопасность всех этапов лотерейной деятельности и возможность это продемонстрировать заинтересованным лицам, является неотъемлемой частью работы любого оператора. В этой сфере мы ориентируемся на стандарты Всемирной лотерейной ассоциации (WLA). Ведь люди будут играть в лотерею и будут доверять только тогда, когда сами лично убедятся, как лотерейный билет создается, хранится, как происходит определение выигрышных чисел и комбинаций.

Какие ваши прогнозы на будущее, как будет развиваться лотерейный рынок в Украине?

Я уверен, что в Украине будет развитый, интересный, прозрачный и социально ответственный рынок лотерей в ближайшем будущем. Это только вопрос времени. Министерство финансов и Кабинет министров движутся в правильном направлении. Без трудностей не происходит не один проект. В конечном итоге рынок лотерей будет похож на рынок Великобритании или Франции, например, хотя, конечно, и не без своих особенностей.