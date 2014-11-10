Центробанк РФ решил не сдерживать падение рубля

Однако, говорится в сообщении, переход к плавающему курсу рубля не означает полного отказа от валютных интервенций – они будут возможны и в дальнейшем, но уже в случае возникновения угроз для финансовой стабильности государства, сообщает Радио Свобода.

В целом же в дальнейшем формирование курса рубля будет происходить под влиянием рыночных факторов, что должно способствовать "укреплению действенности денежно-кредитной политики", а также "более быстрой адаптации экономики к изменениям внешних условий". Кроме того, в Центробанке РФ считают, что это увеличит экономическую "устойчивость перед негативными шоками".

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Российский рубль в этом году потерял почти 40 процентов своей цены вследствие санкций мирового сообщества против России из-за ее агрессии в отношении Украины. Только за прошлый месяц, по сообщениям, Центральный банк России потратил $30 миллиардов из своих золотовалютных резервов на попытки поддержать курс рубля.