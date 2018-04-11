Мировой торговой системе угрожает "развал" - глава МВФ

Кристин Лагард призвала правительства стран мира отказаться от протекционизма и усилить защиту интеллектуальной собственности.

Глобальной торговой системе грозит "развал", предупредила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

В своей речи, с которой она выступила в Гонконге в среду, Лагард призвала страны мира "отойти от протекционизма". В этих словах можно увидеть намек на недавние решения Вашингтона ввести высокие пошлины на импортную сталь и другие товары. Китай ответил на это повышением пошлин на американские товары. Таким образом, возник цикл, который, по мнению некоторых экспертов, может привести к торговой войне.

По мнению Лагард, выгода от торговли перевешивает издержки. Глава МВФ считает, что беспрепятственная глобальная торговля за последние десятилетия способствовала значительному снижению числа людей, живущих в условиях крайней нищеты.

Лагард и другие эксперты говорят, что в результате торговых войн проигрывают все, и особенно 800 миллионов человек во всем мире, которые, по оценкам Всемирного банка, живут в ужасной бедности.

Хотя в речи Лагард усматривается неявная критика администрации Трампа, она также призвала страны мира, судя по всему, включая Китай, более эффективно защищать интеллектуальную собственность. Президент Трамп и многие иностранные компании, работающие в Китае, жалуются на то, что их вынуждают передавать технологические секреты китайским партнерским компаниям в обмен на доступ на огромный китайский рынок.

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Лагард также призвала к проведению экономических реформ, в том числе прекращению политики, предусматривающей несправедливые преференции для государственных предприятий.

Лагард заявила, что глобальная экономика переживает устойчивый подъем, и настало время для экономических реформ, таких как открытие доступа к сфере услуг в развивающихся странах и расширение применения цифровых технологий для улучшения государственных услуг, предоставляемых органами власти.

По мнению Лагард, экономические реформы носят неотложный характер из-за усиления неуверенности, проистекающей из трений в торговле, неопределенной геополитической ситуации, повышения фискальных и финансовых рисков.

Выступление Лагард состоялось накануне заседаний в МВФ и Всемирном банке, которые пройдут в Вашингтоне на следующей неделе, где ведущие экономисты и финансисты со всего мира будут искать решения проблем, связанных с банковской сферой, торговлей, дефицитом и многими другими сферами.