Российский рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:10 мск вторника вырос на 6 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг отметки 45,91 рубля, сообщает Прайм.

Курс евро к рублю увеличился на 21 копейку - до 57,01 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 13 копеек - до 50,9 рубля.

Как сообщал УНИАН, Центральный банк России сообщил 10 ноября, что переходит к плавающему курсу рубля.

Российский рубль в этом году потерял почти 40% своей цены вследствие санкций мирового сообщества против России из-за ее агрессии в отношении Украины.

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