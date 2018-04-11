Трудовую миграцию из Украины можно остановить за несколько лет - Гройсман

По его словам, основной задачей правительства в борьбе с трудовой миграцией является повышение зарплат и качества рабочих мест.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает возможным за несколько лет остановить трудовую миграцию из Украины.

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Об этом глава правительства заявил на заседании Кабинета министров в среду.

"Нам нужно остановить трудовую миграцию, нам нужно создать нормальные условия для того, чтобы люди работали в Украине. Такие условия уже начали создаваться. Нужно время, за месяц - за два это сделать невозможно. За несколько лет, я думаю, что возможно решить вопрос для того, чтобы люди начали возвращаться", - сказал он.

По словам Гройсмана, основной задачей правительства в борьбе с трудовой миграцией является повышение зарплат и качества рабочих мест.

"Наша задача - высокая заработная плата и качественный уровень рабочих мест", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, по данным Института экономики и прогнозирования НАН Украины, наша страна, начиная с 2015 года, недополучает ежегодно около 40 млрд грн в связи с миграцией украинцев за границу.

По данным Bloomberg, более 1 миллиона украинцев с 2015 по 2017 год мигрировали на заработки за границу, в частности в Польшу (507 тысяч человек), Россию (343 тысячи), Италию (147 тысяч), Чехию (122 тысячи), США (23 тысячи) и Беларусь (22 тысячи).

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что трудовая миграция из Украины является нормальным процессом интеграции страны в европейский рынок труда, который проходили страны-соседи.