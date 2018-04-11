Фонд гарантирования продлил ликвидацию трех банков еще на год

Ликвидация банков "Даниэль", "Укоопспилка" и "Софийский" продлевается на 1 год.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год процедуру ликвидации банков "Даниэль", "Укоопспилка" и "Софийский".

Читайте такжеНБУ в прошлом году потратил на спасение проблемных банков больше 13 млрд гривень

Как сообщается на сайте фонда, ликвидация банка "Даниэль" продлевается до 14 апреля 2019 года, "Укоопспилка" - до 22 апреля 2019 года, "Софийский" - до 24 апреля 2019 года включительно.

Также сообщается, что аналогичным образом продлеваются полномочия ликвидаторов соответствующих банков.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Даниэль" в апреле 2014 года. Банк работал на рынке Украины с 2003 года и входил в группу небольших финучреждений.

Ликвидация банка "Укоопспилка" продолжается с апреля 2015 года. Банк работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений. Основной пакет его акций принадлежал Центральному союзу потребительских обществ Украины.

Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Софийский" в апреле 2016 года. Исторически банк находился в Донецке и его кредитный портфель сконцентрирован в зоне АТО. Ключевыми владельцами банка являлись Алексей Тройников, Николай и Владимир Ткаченко, а также ряд граждан, проживающих в Донецке.